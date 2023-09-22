حزب «الأحرار الاشتراكيين»: ندعم ترشح الرئيس السيسي لانتخابات الرئاسة

قال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن حزب الأحرار الاشتراكيين يشعر بالقومية المصرية وضرورة وأهمية الوقوف خلف الدولة في ظروفها الصعبة والمواقف الهامة، والتي من ضمنها هي ضرورة دعم الرئيس السيسي ومطالبته بالترشح لانتخابات الرئاسة لأسباب عديدة ولها أبعاد تهدف إلى مصالح الدولة العليا.

هزيمة الإرهاب الأسود

وأضاف «درويش»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن أولى هذه المفاهيم هو أن الرئيس السيسي واجه تحديات الإرهاب الأسود بكل قوة وجراءة وسخر الإمكانيات لمواجهة هذا التحدي واستطاع بكفاءة وبقيادة أن يهزم الإرهاب الأسود حتى يستطيع أن يحقق فيما هو لاحق تعظيم الاقتصاد القومي.

حزمة إصلاحات للتنمية الشاملة

ولفت إلى أن الرئيس السيسي بدأ في حزمة إصلاحات للتنمية الشاملة وأقام مئات من مشروعات التنمية في مجال رصف الطرق والكباري، استطاع من خلال هذا البند أن يصل إلى الأراضي الصحراوية وأن يستصلح منها ما يقرب من أكثر من مليون فدان، واستغل هذه الأرض في إقامة مدن جديدة على أطراف المحافظات.