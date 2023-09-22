حزب الاتحاد يعلن تأييد ترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة: استكمالا لمسيرة التنمية

أعلن حزب الاتحاد، توجيه كامل الدعم والمساندة للرئيس عبد الفتاح السيسي، في الترشح لفترة رئاسية جديدة، لمواصلة مسيرة البناء والتنمية.

أكد الحزب في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لمسيرة التنمية والبناء الشاملة المستدامة، ودعم التماسك المجتمعي، وتثبيت أركان الدولة، والقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه، وتحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة، والحفاظ على خطى التقدم في جميع قطاعات الدولة، واستمرار البناء والتنمية نحو الجمهورية الجديدة تحقيقا لأهداف ثورة 30 يونيو.