صبا مبارك ودنيا سمير غانم تقدمان واجب العزاء في والدة دينا الشربيني بمسجد المشير

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني، على تقديم واجب العزاء، في ليلي السيد، والدة الفنانة دينا الشربيني، المقام حاليا بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس.

ووصلت كل من صبا مبارك، وجيهان الشماشرجي، ودنيا سمير غانم، وروجينا، وهنا شيحة، وآية سماحة، بالإضافة إلى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان هاني رمزي.

وكان في مقدمة حضور عزاء والدة دينا الشربيني، الفنان محمد ثروت، والفنانة ميمي جمال، والإعلامي رامي رضوان.

إقامة صلاة الجنازة على والدة دينا الشربيني

وأقيمت صلاة الجنازة على والدة الفنانة دينا الشربيني، بعد صلاة ظهر أمس، من مسجد المشير طنطاوي، وحضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني، أبرزهم ريهام عبد الغفور، محمد ممدوح تايسون، عمرو منسي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، ومجدي بدر.

وغيب الموت والدة الفنانة دينا الشربيني، مساء الأربعاء، إذ أعلن الفنان عمرو السعيد خبر الوفاة من خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».