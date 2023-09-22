قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع إسعاف شاب فلسطيني بعد الاعتداء المبرح عليه

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، على شاب فلسطيني بالضرب المبرح في بلدة حوارة جنوب نابلس، ومنعت الإسعاف الفلسطيني من إنقاذه وتقديم الإسعافات اللازمه له ونقله للمستشفى.

طواقم الإسعاف تلقت بلاغا باعتداء جنود الاحتلال على أحد الشبان بالضرب في بلدة حوارة

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن أحمد جبريل مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أن طواقم الإسعاف تلقت بلاغا باعتداء جنود الاحتلال على أحد الشبان بالضرب في بلدة حوارة، وعند وصول الطواقم جرى منعها من تقديم الإسعاف للشاب، بينما أعلنت جمعية الهلال الأحمر في وقت لاحق أن طواقمها تسلمت الشاب المصاب، ونقلته إلى مستشفى رفيديا في مدينة نابلس.

استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأصيب مواطن فلسطيني في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، على موقع شرق مدينة غزة، حيث استهدفت موقعه طائرة حربية دون طيار بصاروخين موقعا شرق المدينة، ما أدى إلى إصابة مواطن نقل إلى مجمع الشفاء الطبي، وإلحاق أضرار مادية في الموقع المستهدف.

كما قصفت دبابات الاحتلال موقعا شرق منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة، دون أن يبلغ عن إصابات، بينما قصفت طائرة حربية دون طيار بصاروخ الموقع ذاته شرق منطقة جحر الديك.