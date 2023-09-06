الأمم المتحدة: نحتاج إلى 75 مليون دولار لإنقاذ حياة سكان غزة

قال فليب لازاريني، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، إن أوضاع ملايين الفلسطينيين تدهورت بالمنطقة بشكل أكبر، وشهدت غزة تصعيدا متجددا وسط حصار خانق يحرم قطاع السكان من النمو الاقتصادي والحياة الطبيعية، واللاجئين الفلسطينين في سوريا يتعافون من الزلزال المدمر بدون دعم كافي.

وأضاف خلال كلمته بفعاليات الدورة الـ160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»: «لا يوجد أحد يتقبل مسألة حرمان مئات الآف من الأطفال من حصولهم على التعليم أو حرمان آخرين من الرعاية الصحية الأولية، ولا يمكننا السماح فهذا الموضوع».

وتابع: «اللاجئين الفلسطينين بالفعل تعرضوا للخذلان مرات عديدة، ولا يمكن التفاوت في حقهم في الحصول على حياة كريمة، هناك مسار بديل يضع اللاجئين الفلسطينين في صلب حوار متجدد حول حقوقهم وكيفية الحفاظ عليها».

وشدد على ضرورة الارتقاء بالحوار من مجرد نقاش مالي إلى حوار سياسي حول دعم كرامتهم ورفاهيتهم، ومن خلال ذلك يمكن تحقيق الاستقرار في المنطقة والسلام.

وواصل: «أونروا تواصل تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينين، ونبحث مسارا بديلا لتعزيز حقوق اللاجئين الفلسطينيين، كما ندرك الجهود المتجددة لإحياء الحوار في المنطقة بهدف تحقيق السلام طويل الأجل».

وأكد مواصلة الجهود لدعم اللاجئين الفلسطينيين ماليا وإنسانيا، مشيرا إلى أن الدعم المالي الفوري أولوية أساسية وملحة على المدى القصير، متابعا: «نحتاج إلى 75 مليون دولار لمواصلة إمدادات الغذاء وإنقاذ حياة أكثر من نصف سكان غزة»، موضحا أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لوقف النزاع بالمنطقة.