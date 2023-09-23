متحف ملوي يستقبل المصريين بالمجان احتفالا بمرور 7 أعوام على افتتاحه

استقبل متحف ملوي، جنوبي المنيا، زواره بالمجان من المصريين لمدة يوم واحد، وذلك احتفالا بمرور 7 أعوام على تجديده بعد سلبه ونهبه في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، على يد الجماعات المتطرفة والإرهابية.

تاريخ إنشاء متحف ملوي بالمنيا

ويرجع تاريخ إنشاء المتحف إلى عام 1961م، ليكون متحفا إقليميا يضم آثار منطقتي تونة الجبل والأشمونين بالمنيا، وتم افتتاح المتحف لأول مرة في 23 يوليو 1963م.

واستمر متحف ملوي منذ افتتاحه في تأدية دوره حتى طالته أيدي التخريب من أعمال عنف وشغب اندلعت في 14 أغسطس عام 2013م، وتم استرداد وترميم أغلب القطع الأثرية، وأعيد افتتاح المتحف مرة أخرى في 22 سبتمبر 2016م، ليعبر المتحف عن المجتمع المحلي لمدينة ملوي.

وقالت جيهان نسيم، مدير عام متحف ملوي، في تصريحات لـ«الوطن» إنه بهذه المناسبة يقدم المتحف لزواره ورشة رسم للأطفال ليقوموا بمحاكاة بعض القطع الأثرية المعروضة في المتحف، بالإضافة إلى عمل معرض مؤقت بعرض قطع خاصة، اكتشفت بدير البرشا لشخص يدعي «حنو» ومقتنيات تلك المقبرة، حيث تمثل اكتشافات مصر الوسطي في الفترة الحديثة حيث اكتشفت هذه المقبرة في عام 2005.

أهم معارض ومقتنيات متحف ملوي

والمتحف يعرض 950 قطعة في ثلاث قاعات للعرض المتحفي، تشمل القاعة الأولى القطع الأثرية التي تصور الحياة اليومية للمصري القديم والأسرة المصرية ‏القديمة، وبعض المقتنيات التي تجسد الحياة اليومية منها مجموعة من الأواني ‏الفخارية، ومجموعة من الحلي وأدوات الزينة ‏وأواني حفظ العطور وبعض المسارج.والقاعة الثانية تشمل القطع الأثرية التي تصور الحياة الجنائزية عند المصري ‏القديم وطرق الدفن؛ وتتضمن مجموعة من التماثيل البرونزية والخشبية للمعبودات وبعض التمائم.

أما القاعة الثالثة تشمل القطع الأثرية التي تصور التدرج التاريخي للحضارات التي مرت بمصر الحضارة الفرعونية واليونانية ‏والقبطية والإسلامية. ‏