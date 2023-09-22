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الكاتبة فاطمة المعدول تنضم لـ«كابيتانو مصر» وتنصح اللاعبين: شرفوا مصر زي صلاح

كتب:

محمد عزالدين
10:00 م | الجمعة 22 سبتمبر 2023
فاطمة المعدول

فاطمة المعدول

انضمت الكاتبة الصحفية فاطمة المعدول، لبرنامج «كابيتانو مصر»، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لاكتشاف المواهب الكروية.

فاطمة المعدول تتحدث للاعبي «كابيتانو مصر»

وتحدثت فاطمة المعدول، مع عدد من لاعبي كابيتانو مصر، خلال البرنامج المذاع عبر شاشة ON، وأكدت مدى أهمية لعبة كرة القدم، وأهميتها بالنسبة لمصر، وضربت المثال بالنجم الدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ومهمته في إعلاء اسم مصر.

أهمية تكوين شخصية اللاعبين

كما أشادت فاطمة المعدول بدور «كابيتانو مصر» في تكوين شخصية وطموح اللاعبين الصاعدين، مؤكدة أن البرنامج مهم جدا لمصر، وتشريف للكرة المصرية.

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