رسائل ونصائح من نجوم الكرة لجيل بُكرة: حافظوا على موهبتكم

شهد الموسم الأول من مشروع «كابيتانو مصر» توافد نجوم الكرة المصرية على معسكر المواهب من أجل تحفيز اللاعبين قبل خوض مباريات التصفيات النهائية، والتأكيد على أهمية المشروع الذى يعد بوابتهم نحو النجومية وخوض غمار منافسات كرة القدم الاحترافية.

أحمد حسن: كونوا أصحاب حلم وهدف

«إمام»: تمسكوا بالفرصة

«غالى»: الشخصية سر النجاح

بين نجوم المنتخب المصرى السابقين أحمد حسن، وحازم إمام ومحمد زيدان ومحمد بركات وحسام غالى، وعشرات النجوم حرصوا على الوجود فى المعسكر بجانب مدربى الفرق المختلفة، على رأسهم أحمد الكأس وعبدالستار صبرى وشادى محمد وغيرهم من مدربى فرق الموهوبين، وجميعهم فى زيارتهم للاعبين طالبوهم بالتحدى.

وأوضح أحمد حسن، نجم المنتخب المصرى السابق، أن هذا الجيل امتلك فرصة للتفوق وازدهار المواهب، مشيراً إلى أنهم يتمتعون بمهارة كبيرة ومؤكداً أن عليهم بذل مجهود وأن يكون لديهم حلم وهدف.

وأكد محمد زيدان، نجم بروسيا دورتموند الألمانى السابق، فى رسالته للاعبين أن أهم شىء فى كرة القدم الالتزام ومساعدة الفريق مع الاستماع لكلام المدرب، موضحاً أنهم جيل يحلم بالنجومية، مشيراً إلى ضرورة خوض التحدى مثلما فعل هو فى وقت سابق وهم يفعلون الآن.

وطلب حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، من لاعبى مشروع كابيتانو مصر التمسك بفرص المشروع بعد جلب أفضل العناصر وإتاحة فرصة التصوير وهو ما لم يكن متاحاً، مضيفاً أنهم يجب أن ينموا مهاراتهم خاصة فى التسديد.

وطالب حسام غالى، قائد الأهلى السابق، بضرورة أن يمتلكوا الحلم والشخصية مشيراً إلى أن مشواره بدأ بحلم نجح فى تحقيقه والوصول للعب فى الأهلى، مشيراً إلى أنه بالتركيز والشخصية يمكنهم هذا.

وكان مؤمن زكريا، نجم الأهلى الأسبق، قد ظهر فى المباراة النهائية من البطولة، والتى توج بها فريق على أبوجريشة بقيادة مدربه محمد اليمانى على حساب فريق حمادة إمام بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل 1-1 ثم فوز فريق أبوجريشة فى الإياب، وحرص على تحية اللاعبين.