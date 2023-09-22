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الحلقة الرابعة من «كابيتانو مصر».. مواجهة بين فريقي عبد الستار صبري والكأس

كتب:

منتصر سليمان
10:24 م | الجمعة 22 سبتمبر 2023
كابيتانو مصر

كابيتانو مصر

تشهد الحلقة الرابعة من برنامج كابيتانو مصر لقاء بين فريقي حسن الشاذلي بقيادة عبد الستار صبري، ومحمود بكر بقيادة أحمد الكأس.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج كابيتانو مصر الذي يعد أكبر برنامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.

كابيتانو مصر

يذكر أن الموسم الجديد من برنامج  كابيتانو مصر بدأ الأسبوع الماضي، وسط متابعة واهتمام كبير بالبرنامج الذي يعد من أهم البرامج لاكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم في مصر.

كابيتانو مصر كل خميس وجمعة

كما أن حلقات برنامج كابيتانو مصر، تعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع على شاشة قناة  ON.

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