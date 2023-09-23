آخر أخبار المعاشات.. صرف الزيادة الاستثنائية أول نوفمبر بأثر رجعي

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات 600 جنيه بدلا من 300، جزء منها يخرج بقانون، والآخر بقرار من رئيس الوزراء، بعد إقرار القانون.

صرف زيادة المعاشات في نوفمبر بأثر رجعي لشهر أكتوبر

وأَضاف «عوض»، في تصريحات تلفزيونية، أن المنحة المقررة ومستحقة الصرف اعتبارا من 1 أكتوبر وكذلك المعاشات بالزيادة، ستكون في شهر نوفمبر بأثر رجعي لشهر أكتوبر، موضحا أن عدد المستفيدين من منحة الرئيس 11 مليون مواطن بإجمالي تكلفة سنوية 32 مليار جنيه.

ووجه رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في بيانٍ له، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهاته المتتالية وغير المسبوقة في ملف دعم أصحاب المعاشات، التي تعكس مدى شعوره بالمواطنين، كما توجه بخالص التهنئة للقيادة السياسية وأعضاء الحكومة وشعب مصر العظيم، وبصفة خاصة أصحاب المعاشات، بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف.

وأوضح أن اهتمامات رئيس الجمهورية بفئة أصحاب المعاشات جاءت منذ تولي سيادته المسؤولية عام 2014، انعكست بشكل مباشر على قيم المعاشات، حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفة في العام المالي المنتهي 2022-2023 مبلغ 340 مليار جنيه، بينما كانت 86.5 مليار في العام المالي 2013-2014 مشيرا إلى أن آخر زياده للمعاشات كانت منذ 6 أشهر وتحديدا في 1-4-2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش بحد أدنى 170 جنيها وحد أقصى 1635 جنيها وبتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.