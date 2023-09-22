استقرار سعر طن السكر اليوم الجمعة مع قرب المولد النبوي.. موسم الحلويات

شهد سعر طن السكر اليوم الجمعة في مصر، استقرارا نسبيا داخل الأسواق المحلية، كما استقر سعر كيلو السكر المعبأ داخل المحلات التجارية، حيث سجل متوسط السعر 30.38 جنيه للكيلو، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر طن السكر اليوم

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر طن السكر اليوم الجمعة 22 سبتمبر2023 في مصر، بالإضافة إلى سعر كيلو السكر المعبأ داخل الأسواق التجارية، حيث يشهد السكر إقبالا كبيرا خلال الفترة الحالية من مصانع الحلويات نظرا لاقتراب موعد حلول المولد النبوي الشريف، وذلك وفقا لبيانات شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر كيلو السكر المعبأ داخل المحلات التجارية

وأظهرت بيانات شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، استقرار سعر كيلو السكر المعبأ داخل المحلات التجارية ما يبن 33 و35 جنيها، بينما سجل سعر طن السكر اليوم نحو 32 ألف جنيه، وأشارت إلى أن التاجر يحصل على هامش ربح ثابت جراء بيع كل سلعة.