اعرف قيمة زيادة المعاشات.. باقي 10 أيام على الصرف

أيام قليلة تفصلنا عن صرف المنحة الاستثنائية تنفيذًا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي وجه فيها الحكومة لزيادة المعاشات والمستفيدين منها بهدف زيادة دخل تلك الفئة.

ووجَّه الرئيس السيسي، الحكومة بزيادة المعاشات لتصبح المنحة الاستثنائية 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن، وذلك ضمن حزمة من القرارات التي أعلن عنها للتيسير على المواطنين.

قيمة زيادة المعاشات قبل صرفها

ويتبقى أيام قليلة على صرف معاشات الشهر المقبل والتي ستكون يوم 1 أكتوبر لأصحاب المعاشات ولكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام أيضا.

قيمة زيادة المعاشات

من يتقاضى 1500 جنيه سيصبح معاشه 1800 جنيه.

- من يتقاضى 1700 جنيه سيصبح 2000 جنيه.

- من يتقاضى 2000 جنيه سيصبح 2300 جنيه.

- من يتقاضى 2300 جنيه سصبح 2600 جنيه.

- من يتقاضى 2600 جنيه سيتقاضى من الشهر المقبل 2900 جنيه.

- من يتقاضى 2900 جنيه سيتقاضى من أول أكتوبر 3200 جنيه.

- من يتقاضى 3200 جنيه سيتقاضى 3500 جنيه.

- من يتقاضى 3500 جنيه سيتقاضى 3800 جنيه.

- من يحصل على معاش 3800 جنيه سيتقاضى4100 جنيه.

- من يتقاضى 4100 جنيه سيتقاضى 4400 جنيه.

- من يتقاضى 4400 جنيه سيتقاضى 4700 جنيه.

قرارات الرئيس السيسي

من ضمن القرارات التي أعلن عنها الرئيس السيسي،- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25%، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، بالإضافة إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات،