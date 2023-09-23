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إصابة 12 في حادث انقلاب ميكروباص بـ«صحراوي المنيا»

كتب:

اسلام فهمي
01:08 ص | السبت 23 سبتمبر 2023
سيارة إسعاف لنقل المصابين

سيارة إسعاف لنقل المصابين

أصيب 12 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي في محافظة المنيا، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة ميكروباص

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، المار على محافظة المنيا، وتحديدا بالقرب من مدخل محور سمالوط، وأسفر الحادث عن مصابين.

وبانتقال قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، تبين إصابة 12 شخصا بإصابات مختلفة، ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

سبب الحادث انفجار الإطار

وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو انفجار الإطار الخلفي للسيارة ما أدى إلى انقلابها، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف جهات التحقيق، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخرى.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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