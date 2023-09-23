هزة أرضية تضرب شمال إيطاليا.. تعرف على قوتها

ضربت هزة أرضية بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم السبت، شمال إيطاليا، على عمق 6 كيلومترات، وفقا لبيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وكشف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عن وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت شمال إيطاليا على مسافة 46 كيلومترا شمال شرقي مدينة فلورنسا عاصمة مقاطعة فلورنسا وإقليم توسكانا وسط البلاد.

كما وقعت بؤرة هزة أرضية ضربت شمال إيطاليا، على مسافة 4 كيلومترات، شرق بلدية مارادي بمدينة فلورنسا بإقليم توسكانا الإيطالي.