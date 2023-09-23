هزة أرضية تضرب الحدود السورية التركية

ضربت هزة أرضية بقوة درجتين على مقياس ريختر، منطقة الحدود السورية التركية، على عمق 9 كيلومترات، وفقا لبيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، المنشورة عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة الحدود السورية التركية، على مسافة 83 كيلومترا شمال مدينة اللاذقية السورية الواقعة على الساحل الشرقي البحر الأبيض المتوسط.

تفاصيل الهزة الأرضية

كما أظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت، منطقة الحدود السورية التركية، على مسافة 11 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من أنطاكيا التركية.

وفي وقت لاحق، ضربت هزة أرضية بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا، بعمق 5 كيلومترات، وقال الزلازل الأوروبي المتوسطي،إن بؤرة الهزة، وقعت على مسافة 27 كيلومترا جنوب غرب جوكسون.