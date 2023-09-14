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عاجل.. زلزال يضرب سوريا بقوة 4.5 ريختر

كتب:

منى صلاح
03:53 ص | الخميس 14 سبتمبر 2023
قراءات زلزال - أرشيفية

قراءات زلزال - أرشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في بيان عاجل لها، بوقوع هزة أرضية على الأراضي السورية، بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، وذلك خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، 14 سبتمبر 2023.

الزلزال لم يسفر عن أي ضحايا أو مصابين

ووفقا للبيان الذي نقل عن المركز الأورو متوسطي لرصد الزلازل، فإن زلزال سوريا اليوم لم يسفر عنه أي ضحايا من قتلى أو جرحى حتى الآن، والذي ضرب محافظة «الحسكة» السورية، على عمق 10 كيلو مترات.

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بقلم منى صلاح