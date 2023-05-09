زلزال سوريا.. 3 هزات أرضية خلال يومين ولا إصابات بين السكان

قال المركز الوطني للزلازل السوري، إنَّ زلزال سوريا الذي تعرضت له البلاد صباح اليوم ،وصلت شدته الى 4.2 درجة على مقياس ريختر، ووفقا لوكالة الأنباء السورية «سانا»، بأن الزلزال وقع شرق مدينة حماة على بعد 53 كيلومترًا في تمام الساعة السادسة واثنان وخمسون دقيقة 6:52 صباحًا.

زلزال سوريا

ووقع زلزال سوريا، بعد أنَ أعلن المركز الوطني للزلازل، الأحد الماضي، عن تسجيل هزة أرضية أعلى شدة بلغت قوتها نحو 4.8 درجات على مقياس ريختر، وذلك في منطقة لواء إسكندرون، شمال سوريا.

وشعر جميع سكان مدينة حلب واللاذقية، بالهزة الأرضية التي تابعت زلزال سوريا، ووفقا لوكالة «سانا»، لم ترد أي أنباء حتى الآن عن أي أضرار جسيمة أو حدوث إصابات بين السكان.

ويذكر أن دولة الأردن قد أعلنت أمس الاثنين، عن تعرض مدينة حماة السورية لزلزال بلغ شدته نحو 4.6 بدرجة بعد قياسه على مقياس ريختر، حيث ضرب الزلزال المدينة في تمام الساعة الثانية عشر والخامسة والعشرون دقيقة 12:25 ظهرا، كما انه يبعد عن العاصمة الأردنية عمّان بنحو 380 كيلومترًا، ويبعد وعن مدينة حماة بنحو 80 كيلومترًا بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «عمون».

وفي السياق ذاته، صرح مرصد الزلازل الأردني، أن عدد كبير من سكان المناطق المجاورة لمكان وقوع الهزة الأرضية في سوريا شعر بالزلزال بشكل محدود.

زلازل مدمرة تضرب سوريا وتركيا

وتعرضت سوريا وتركيا، لعدة زلازل مدمرة خلال الأشهر الماضية، وأبرزها زلزال شهر فبراير الماضي، الذي تسبب في أضرار جسيمة للسكان والمباني منها المدارس التعليمية، ومرافق الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الطرق الرئيسية كما أدت اإى توقف الرحلات الجوية والبحرية، وتدمير محطات النفط والصرف الصحي، وخطوط الكهرباء والمياه.