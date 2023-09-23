هزة أرضية بقوة 3 درجات تضرب اليونان.. تعرف على عمقها

ضربت هزة أرضية، صباح اليوم السبت، بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، اليونان، بعمق 10 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وكشف المركز في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، عن وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت اليونان على مسافة 49 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة لاريسا الواقعة شمال وسط البلاد.

كما أظهرت بيانات المركز، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت اليونان على مسافة 13 كيلومترا جنوب شرق مدينة فارسالا الواقعة جنوب لاريسا.