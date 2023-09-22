هزة أرضية تضرب جنوب اليونان بالقرب من البحر المتوسط.. تعرف على شدتها

ضربت هزة أرضية بقوة درجتين على مقياس ريختر، جنوب اليونان على مسافة 54 كيلومترا، وفقا لما ذكره مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت جنوب اليونان على مسافة 95 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من مدينة بيرايوس الواقعة جنوبي العاصمة أثينا.

وأشار الزلازل الأوروبي المتوسطي، إلى وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت جنوب اليونان، كذلك على مسافة 9 كيلومترات غرب آرجوس في جنوب البلاد.