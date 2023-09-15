هزة أرضية تضرب اليونان

ضربت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الجمعة، جنوب اليونان، بعمق 5 كيلومترات، وفقا لما نشره مركز رصد الزلالز الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت جنوب اليونان، على مسافة 17 كيلومترا غرب كالاماتا، و134 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من باتراس غرب اليونان.

هزة أرضية في جزيرة كريت

وفجر الأحد الماضي، ضربت هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر، جزيرة كريت اليونانية الواقعة في البحر المتوسط، بعمق 5 كيلومترات.

وقال الزلازل الأوروبي المتوسطي عبر موقع الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة كريت اليونانية، وقعت على مسافة 61 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من إيراكليو.