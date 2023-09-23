محمد السيد عيد يكشف عن دور أهالي السويس والإسماعيلية في حرب أكتوبر

كشف الكاتب والسناريست محمد السيد عيد، عن دور أهالي السويس والإسماعيلية في الدفاع عن أراضيهم، ومنعهم دخول العدو الإسرائيلي المدينتين الباسلتين.

جائزة الدولة التشجيعية

وقال السيد عيد، خلال لقائه الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» على قناة «إكسترا نيوز»: «أنا خدت جائزة الدولة التشجيعية عن تمثيلية سباعية كتبتها عن مقاومة مدينة السويس للعدو الإسرائيلي، اللي كان يريد احتلال السويس والاسماعيلية، ولكن فشل».

وأضاف محمد السيد عيد: «السويس عقب 1967 حصل فيها تهجير لبعض المواطنين، وكان فيه عدد محدود من المواطنين، بالإضافة إلى بعض قوات الشرطة»، موضحا أن الجيش عندما كان يعبر أي منطقة كان يترك بعض القوات لتحمي سكانها.

وتابع: «إسرئيل كانت خطتها إنها داخلة تاخذ الإسماعيليلة والسويس، وأرسلت قوات العدو إلى الإسماعيلية من خلال فرقة واحدة بقيادة شارون، أما السويس فأرسلوا فرقتين كي يسيطروا على الجيش الثاني والثالث».

كتيبة الصاعقة في الجيش الثاني بالإسماعيلية

وواصل: «كتيبة الصاعقة في الجيش الثاني بالإسماعيلية عملت شيء خرافي، ونجحوا في تدمير 50 دبابة إسرائيلية في الإسماعيلية، والباقين هربوا».

واستكمل: «وفي السويس كان في مجموعة اسمها منظمة سيناء، ومنها ظهر المواطن إبراهيم سليمان المشهور بـ الجن، والذي حصل على سلاح آر بي جي، وواجه الدبابات في السويس»، مشيرا إلى أن «للجن قصة غريبة.. أول ما عرف إن الدبابات الإسرائيلية قربت على المدينة، راح على مستشفى عشان كان معروف إن المصابين بيتركوا الأسلحة في مخزن المستشفي.. فراح هو وزميله وخد أسلحة»، موضحا أن الجن كان يُعرف عنه أن طلقته بدبابة.