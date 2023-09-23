محمد السيد عيد لـ«الشاهد»: أدعو الشركة المتحدة لإنتاج أفلام عن حرب أكتوبر

دعا الكاتب السيناريست محمد السيد عيد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى إنتاج مجموعة أفلام عن حرب أكتوبر 1973، كما دعا هيئة الكتاب وقصور الثقافة لتبني مشروع خاص يتضمن نشر أعمال خاصة عن هذا الانتصار العظيم.

توثيق نصر أكتوبر

وأضاف محمد السيد عيد، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية «extra news»، قائلا «كان توجد بالفعل سلسلة يقدمها الكاتب الراحل جمال الغيطاني اسمها (أدب الحرب)، وأرجو أن تعود مرة أخرى، مع نشر المزيد من الأعمال الجديدة».

وذكر «هذا في تصوري هو السبيل لتوثيق الأعمال أدبيًا وفنيًا، حتى تعرف الأجيال الجديدة ما حدث في حرب أكتوبر، والتي كانت فاصلة بشكل كبير في تاريخ مصر، حيث أنها مثل معركتي حطين وعين جالوت، وهي حرب خالدة ستبقى على مر الأيام، ولا بد أن نوثقها للأجيال القادمة».

برنامج «الشاهد»

وبرنامج «الشاهد» يقدمه محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، وهو أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.