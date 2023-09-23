«رسالة سلام إلى العالم».. إقبال جماهيري في افتتاح مهرجان سماع الدولي 2023

بحضور جماهيري غير مسبوق، افتتحت فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته السادسة عشرة الذي يترأسه الفنان انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس المهرجان على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر ويستمر حتى 28 سبتمبر من نفس الشهر.

وحضر الافتتاح وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية وقطاع الفنون التشكيلية وسفراء بعض الدول المشاركة والإعلاميين والصحفيين، وقامت القناة الثقافية بنقل حفل الافتتاح على الهواء مباشرة.

وقدمت الحفل فيروز عبدالفتاح، إذ يقام المهرجان برعاية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبدعم نيفين الكيلاني وزير الثقافة متمثلة في قطاعاتها المختلفة وبالتعاون مع وزارة الاّثار والسياحة والهيئة العامة للتنشيط ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب، يقام المهرجان تحت شعار «رسالة سلام إلى العالم».

وقال انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس مهرجان سماع، في كلمته، إن 16 عاما مرت على تأسيس المهرجان الذي وضع فلسفته ومنهج خاص بمركز قبة الغوري منذ عام 2007 كمشروع ثقافي وفني دولي، إذ أصبح له مكانة دولية جماهيرية كبيرة وهي رسالة سلام الى العالم تعبر عن شخصية مصر المتفردة بعمقها الثقافي والحضاري.

وأضاف أنَّ المهرجان يشارك فيه 30 فرقة من مختلف الثقافات وضيف شرف المهرجان الكونغو برازفيل وهي من أهم الفرق العالمية، وفى نهاية كلمته توجه بالشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الحلم الجميل.

يذكر أنَّه من أماكن عروض المهرجان مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر، وقبة الغوري وبيت السناري.