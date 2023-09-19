وزيرة الثقافة تطلق اسم الفنان الراحل محمود الجندي على مسرح أبو المطامير

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إطلاق اسم الفنان الراحل محمود الجندي، على مسرح قصر ثقافة أبو المطامير، تخليدًا لذكراه وكونه أحد أبناء مدينة أبو المطامير الساعين لإنشاء القصر.

جاء ذلك على هامش افتتاح قصر ثقافة أبو المطامير في البحيرة، ومعرِض للفنون التشكيلية، ومنفذٍ لبيع إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، تزامنًا مع العيد القومي لمحافظة البحيرة.

وزيرة الثقافة تفتتح معرِضًا للفنون التشكيلية

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، إنّ افتتاح قصر ثقافة أبو المطامير ومده بأحدث الاجهزة يُسهم في خلق أجيالٍ واعية ومثقفة، مؤكدة أنّ وزارة الثقافة تسعى جاهدة لتوفير البيئة الملائمة والمحفزة للفنانين والنابغين وأصحاب المواهب المتعددة.

وأشارت إلى أنّ قصر الثقافة يُمثل صرحًا ومركزًا للإشعاع الثقافي يُضاف إلى رصيد المنشآت الإبداعية التي تمتلكها المحافظة، موجهة بإعداد وتقديم سلسلة فعاليات وبرامج متنوعة لاكتشاف ودعم الموهوبين.

التوسع في إنشاء المزيد من البنى التحتية الثقافية

وقال عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إنّ افتتاح المسرح هدفه التوسع في إنشاء المزيد من البنى التحتية الثقافية، باعتبارها رهانًا صائبًا لبناء الإنسان المصري، كما يعمل كمركز إشعاع تنويري، يستهدف احتضان المبدعين والنابغين، واستثمارهم كقوة فاعلة لصنع أجيالٍ واعيةٍ قادرةٍ على مجابهة الأفكار الهدامة بالمجتمع.