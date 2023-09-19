وزيرة الثقافة تفتتح قصر ثقافة أبو المطامير

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اليوم، قصر ثقافة أبو المطامير المقام على مساحة 1200 متر مربع، بتكلفة إجمالية 60 مليون جنيه، وذلك بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق 19 من شهر سبتمبر ذكرى انتصار أهالي رشيد على حملة فريزر.

افتتاح قصر ثقافة أبو المطامير

ويتكون قصر ثقافة أبو المطامير من 3 طوابق ومسرح يتسع لـ350 كرسيًا وقاعات للمرأة، وأخرى للتكنولوجيا وكبار الزوار، واستراحة بالدور الأخير تسع 25 فردًا.

دعم الدولة لتطوير البنية الأساسية

وأكدت الدكتورة نهال بلبع على دعم القيادة السياسية لتطوير البنية الأساسية للتعليم والثقافة ولأهميتهما فى تشكيل وبناء العقول والفكر المستقيم وقدرتها فى تشكيل شخصية قوية تمتلك من الوعى والفكر ما تستطيع من خلاله اتخاذ القرارات والوعى بكل ما تشهده بلدنا من إنجازات.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة أن قصر ثقافة أبو المطامير يعد من أهم المنارات الثقافية على أرض البحيرة لتقديم الخدمة الثقافية والفنية لأهالي المحافظة، ليضاف إلى صروحها الفريدة الأخرى كقصر ثقافة دمنهور وقصر ثقافة وادي النطرون ودار أوبرا دمنهور ومركز الإبداع الفنى ومكتبة مصر العامة بدمنهور وفرعيها بكفر الدوار والدلنجات.

كما أكدت نائب محافظ البحيرة على أهمية دور الثقافة والفنون عبر الحضارات فهي خير دليل على ما وصل إليه المجتمع من تطور ونمو وهى خير سفير بين الثقافات لتتخطى حواجز اللغة والأنماط السائدة لتعزيز التفاهم والتقارب بين الشعوب.

ومن جهتها أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني أن افتتاح قصر ثقافة أبو المطامير يُمثل مركز إشعاع ثقافي متكامل يستهدف تحقيق العدالة الثقافية بالمحافظة، لتفعيل الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه الثقافة لبناء الوطن، ودعم الأجيال القادمة، واستثمارها كقوة تؤصل لنشر قيم الانتماء وهوية الشخصية المصرية.

وشملت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي حول مشروعات وانجازات محافظة البحيرة، وآخر عن مراحل تطوير قصر ثقافة أبو المطامير.