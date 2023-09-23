أسعار القطن اليوم.. مصدر ب«الزراعة»: 12 ألفا و150 جنيهاً للقنطار

كشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا في كفر الشيخ، عن أسعار القطن اليوم.

وقال إنها سجلت ارتفاع ممتاز للغاية بلغ 350 جنيهاً لكل قنطار طويل التيلة، وذلك عبر المزادات التي عقدت اليوم بعدد من محافظات الوجه القبلي، خلال العام الحالي 2023.

أسعار القطن اليوم السبت

أوضح «أبو اليزيد »، لـ «للوطن» أن انعقاد المزادات العلنية، يستهدف تداول وبيع القطن، وجاءت فيها أسعار القطن اليوم، وذلك للصنف المنزرع في وجه قبلي، جيزة 95 بسعر بلغ 12 ألفا و150 جنيهاً للقنطار، مشيراً أن أسعار القطن خلال موسم الجني الذي بدأ في صعيد مصر جيدة للغاية، وتصب بشكل كبير لصالح الفلاحين.

أسعار القطن اليوم والإنتاجية

أشار رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة إلى أن جني محصول القطن 2023 يستمر علي مدار شهرين علي الأكثر، وذلك في محافظات الوجه القبلي والبحري، موضحاً أن محافظات وجه بحري لم تجن ثمار القطن حتي اليوم، مضيفا أن موسم الجني سوف ينطلق بالوجه البحري خلال 10 أيام، وسط إنتاجية متوقعة لكل فدان بنحو 15 قنطار قطن طويل التيلة، والقطن فائق الطول من نوع جيزة 96.