‎رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. سيتاح خلال أيام

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مكتب التنسيق، أنَّه تمّ الانتهاء من تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية يوم الثلاثاء الماضي، معلنة عن رابط ‎نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

نتيجة ‎تنسيق الدبلومات الفنية

ووفقًا للمتعارف عليه من قبل مكتب التنسيق الإلكتروني، سيتمّ إتاحة رابط الحصول على ‎نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية، خلال أيام، إذ يمكن للطلاب الحصول على نتيجتهم في التخصصات المختلفة للدبلومات بجميع نوعياتها سواء تجاري أن زراعي أم صناعي أو سياحة وفنادق.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية

- يمكن للطلاب الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية، عقب إتاحتها مباشرة عن طريق الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــا.

- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب لظهور النتيجة وهذا فور ظهورها والإعلان عنها رسميا.

الجامعات التكنولوجية التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية

ونستعرض في السياق التالي، أبرز الجامعات التكنولوجية التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية، وهي:

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

جامعة شمال القاهرة التكنولوجية.

جامعة بني سويف التكنولوجية.

جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية.

جامعة الدلتا التكنولوجية.

جامعة برج العرب التكنولوجية.

جامعة طيبة التكنولوجية.

جامعة مصر الدولية التكنولوجية.

جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية.

جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.

جامعة سمنود التكنولوجية.

جامعة قويسنا التكنولوجية.

جامعة الأقصر التكنولوجية.