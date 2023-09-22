نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023.. متاحة عبر موقع «التعليم العالي»

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات الحكومية، رابط نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023 العربية والأجنبية، وذلك بعد انتهاء اللجنة العليا للتنسيق من فرز الرغبات للطلاب، لمختلف الشهادات والدول العربية وتوزيعهم على الكليات، حسب الأعداد المقررة لكل كلية وشهادة وجامعة، موضحة أن علمية التوزيع للطلاب تمت إلكترونيا.

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يمكن للطلاب من خلال كتابة رقم الجلوس والرقم السري، عبر رابط نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023، الدخول للاطلاع على نتيجة الترشيح، وأن مرحلة تقليل الاغتراب 2023 لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، سوف تبدأ من السبت المقبل ولمدة 3 أيام وفقًا للقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات.

توزيع الطلاب المتقدمين

كما أكد السيد عطا، المشرف العام على قطاع التنسيق، أن مكتب التنسيق نجح في توزيع الطلاب المتقدمين للمكتب، الذين صرفوا أوراق الشهادات المعادلة، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

ونوه إلى أنه يمكن للطلاب الملتحقين بالكليات التوجه للجامعات المختلفة الأسبوع المقبل بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب للتقدم للكليات وفقا للمواعيد التي تحددها الجامعات، كما يمكن للطلاب الحصول على نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023 من خلال الرابط.