رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. احصل عليها فور ظهورها

عقب الانتهاء من تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية الثلاثاء الماضي، يهتم العديد من الطلاب في تلك الفترة بمعرفة موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، خاصة مع الإعلان عن نتيجة المرحلة الثالثة للالتحاق بالجامعات.

ومن المقرر إتاحة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، خلال ساعات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يمكن للطلاب الحصول على نتيجتهم في التخصصات المختلفة للدبلومات بجميع نوعياته سواء التعليم الصناعي أو الزراعي أو التجاري أو دبلوم السياحة والفنادق.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، عقب إتاحتها مباشرة عن طريق الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

بعد الدخول على الموقع من خلال الضغط هنا يتم كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب لتظهر له النتيجة فور ظهورها والإعلان عنها رسميا.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الانتهاء من جميع الأعمال المتعلقة بتنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية للعام الدراسي الجديد.

وقال سيد عطا، رئيس قطاع التنسيق بوزارة التعليم العالي، السابق لـ«الوطن»، إنّه من المقرر إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، خلال ساعات قليلة، عقب الانتهاء من جميع الأعمال المتعلقة بالنتيجة

الجامعات التكنولوجية التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية

وفي سياق متصل، نعرض فيما يلي أبرز الجامعات التكنولوجية التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية، وهي:

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

جامعة شمال القاهرة التكنولوجية

جامعة بني سويف التكنولوجية

جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية

جامعة الدلتا التكنولوجية

جامعة برج العرب التكنولوجية

جامعة طيبة التكنولوجية

جامعة مصر الدولية التكنولوجية

جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية

جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية

جامعة سمنود التكنولوجية

جامعة قويسنا التكنولوجية

جامعة الأقصر التكنولوجية