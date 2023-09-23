تداول 460 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر في شهر أغسطس بنسبة زيادة 93%

أعلنت المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، تحقيق تداول 460 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر أغسطس الماضي، إذ سجلت الصادرات 303 آلاف طن بضائع بنسبة زيادة 93% عن الواردات خلال نفس الفترة، والتي سجلت 157 ألف طن.

كما حققت الصادرات نسبة زيادة 34% عن الفترة المثيلة للعام الماضي 2022، فيما سجلت الواردات انخفاض بنسبة 48% عن الفترة المثيلة للعام الماضي 2022 وتركزت الزيادة بثلاث موانئ وهي: السويس، ونويبع، والحمراوين.

تداول 33 ألف طن بضائع

وشهد ميناء سفاجا تداول 294 ألف طن بضائع بكمية وارد 133 ألف طن وصادر 161 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 60 ألف طن بنسبة زيادة 32% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 19 ألف طن وصادر 41 ألف طن بضائع.

فيما شهد ميناء السويس تداول 33 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 168% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 5 آلاف طن وصادر 28 ألف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 73 ألف طن فوسفات.

زيادة الصادرات عن الواردات

ووجه اللواء أركان حرب مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الأرصفة.

وأشار إلى أنَّ زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية وكذا أعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي وقيام الهيئة بتقديم كل التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.