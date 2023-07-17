تداول 1800 طن بضائع عامة ومتنوعة في ميناء نويبع

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنَّ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتمّ تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و684 شاحنة و221 سيارة، وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 308 شاحنة و165 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 376 شاحنة و56 سيارة.

تداول 1800 طن

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة القاهرة بينما تغادر السفينتين «الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس»، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين «الحرية وبوسيدون إكسبريس»، وغادرت السفينتين «أمل والقاهرة»، كما شهد ميناء نويبع تداول 1800 طن و210 شاحنات وذلك خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي أيلة، سينا وبريدج واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة إنجي، فيما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2010 ركاب بموانيها.