باحث سياسي: الرئيس السيسي أسس لدولة المواطنة واهتم بذوي الهمم

قال كريم كمال، كاتب وباحث في الشأن السياسي، إنه يدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة؛ نظرًا لما قدمه من إنجازات ملموسة على أرض الواقع خلال الأعوام القليلة الماضية على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف «كمال» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحديث بالتفصيل عن الإنجازات وما تحقق على أرض مصر في عهد الرئيس السيسي يحتاج إلى كتب عديدة وليست سطور قليلة.

وأوضح الباحث أن أهم الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي، هو تأسيسه لدولة المواطنة، وأبرز معالمها الاختبارات في جميع المواقع التي تتم الآن دون النظر إلى الدين أو اللون أو الجنس، بجانب إصدار قانون دور العبادة الذي يعتبر من أهم الخطوات في اهتمام الدولة بالحريات الدينية وحق الجميع في إقامة الشعائر الدينية دون عائق.

اهتمام الرئيس السيسي بذوي الهمم

وأكد «كمال» أن من أهم ملامح الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس السيسي الاهتمام بذوي الهمم وتوفير فرص العمل لهم، وإتاحة الفرصة للمشاركة في الحياة السياسية والبرلمانية والاجتماعية من خلال سن التشريعات اللازمة لذلك، في ظل اهتمام ورعاية شخصية من الرئيس السيسي.

الحفاظ على التراث

وأشار إلى أن الرئيس السيسي لم يتوان عن الحفاظ على التراث من خلال الاهتمام بترميم المناطق الأثرية والتراثية، مثل شارع المعز أو منطقة أهرامات الجيزة أو طريق الكباش، ما يعد إنجازات كبيرة في هذا المجال، ويؤهل مصر لطفرة سياحية ضخمة خلال الأعوام القادمة.

جني ثمار الإصلاح الاقتصادي

واختتم «كمال» حديثه بالتأكيد على أن ما تم على أرض مصر من إنجازات خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يجعلنا نؤيد ترشيحه لفترة رئاسية جديدة، منوها أنها ستكون فترة جني ثمار ما تم إنجازه على المستوى الاقتصادي، من خلال عوائد المشروعات التي تمت بجانب الطفرة السياحية المنتظرة.