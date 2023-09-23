«الزراعة» تنظم يوم حصاد لأصناف الأرز السوبر مبكرة النضج عالية الإنتاجية

حضر الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور خالد ابو شادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، والدكتور حمدي الموافي رئيس المشروع القومي لتطوير وإنتاج الأرز الهجين والسوبر تحت ظروف ندرة المياه والتغيرات المناخية، يوم حصاد لأصناف الأرز السوبر سخا سوبر 302 وسخا سوبر 303 المبكرة النضج وعالية المحصول والمقاومة للتغيرات المناخية وذلك بحقل المزارع محمد النقيب بقرية بوريك الحجر مركز طنطا محافظة الغربية.

وقالت وزارة الزراعة إنَّ الحضور أشادوا بالأصناف العملاقة الحديثة من الأرز، وأثنى نواب البرلمان على الجهد المبذول من وزير الزراعة في تحقيق التنمية المستدامة ورفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية ومنها محصول الأرز الذي شهد طفرة كبيرة.

وحضر يوم الحصاد نواب البرلمان بمحافظة الغربية وعدداً كبيراً من قيادات المحافظة وكبار مزارعي الأرز و وكلاء المعهد ومدير محطة بحوث سخا وفريق العمل بالمشروع القومي.

إنتاجية أعلى وفترة بقاء أقل في الأرض

وقال الدكتور حمدي الموافي، رئيس المشروع القومي لتطوير وإنتاج الأرز الهجين: «إن فترة بقاء هذا الصنف قصيرة مقارنة بالأصناف الأخرى، ولا تزيد على 115 يوماً من الزراعة حتى الحصاد، ويمكن زراعته مبكراً أو متأخراً مع إتباع التوصيات الفنية وخصوصاً تكثيف النباتات عند الشتل»، مشيراً إلى أنَّه موفر للمياه ولا يستهلك أكثر من 4 آلاف متر مكعب من المياه وإنتاجيته مرتفعة للغاية؟