«التموين» تلزم مضارب الأرز بوضع السعر والمنشأ وتاريخ الإنتاج على العبوات

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليمات مشددة للمديريات على مستوى المحافظات، بإلزام كل الكيانات المتعاملة في سلعة الأرز سواء المضارب أو المخازن أو الفراكات أو خطوط الإنتاج بوضع المنشأ والسعر وتاريخ الإنتاج على العبوة.‏

غلق مضارب الأرز

وشملت توجيهات وزارة التموين، غلق مضارب ومخازن الأرز غير المرخصة، مع ‏ضرورة تسجيل جميع المتعاملين في الأرز الشعير والأبيض بالمديرية سواء كانت ‏مضارب أو فراكات أو مخازن أو خطوط إنتاج، مع إلزام كل هذه الكيانات بإنهاء التراخيص اللازمة لها منعا لغلق المنشأة.

ونوهت بضرورة أن تكون الجهة التي تتعامل مع الأرز لديها سجل ‏تجاري وبطاقة ضريبية، وكل التراخيص اللازمة لذلك لمعرفة أماكن الانشطة ‏التجارية المتعاملة في الأرز.

حصاد الأرز

وبدأ موسم حصاد الأرز في الدقهلية والقليوبية والمنوفية، وكان وزير التموين أكد التوسع في إنتاجية فدان الأرز هذا العام بزيادة المساحة ‏المنزرعة، ما ينعكس على أسعار الأرز هذا ‏العام.