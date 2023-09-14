«زراعة كفر الشيخ»: إنتاج المحافظة من الأرز الشعير يكفي لمدة عامين

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، إنّ حصاد محصول الأرز الشعير لموسم 2023، بلغ نحو 81 ألف طن أرز، الأمر الذي يؤكد ارتفاع الإنتاجية هذا العام.

حصاد الأرز الشعير في كفر الشيخ

وأشار «غربية» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن موسم حصاد الأرز الشعير مستمرًا حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، وذلك بسبب المساحات الشاسعة المنزرعة من المحصول هذا العام، التي بلغت 338 ألف فدان أرز.

الأرز الشعير والإنتاجية

وأضاف أنّ المساحات المنزرعة في محافظة كفر الشيخ، سواء من الأرز الشعير عريض أو رفيع الحبة، تغطي السوق المحلية من حيث الاستهلاك على مدار عامين، حيث تنتج المحافظة نحو مليون و300 ألف طن أرز بنحو 42% من إنتاج الجمهورية.

استخدام الميكنة الزراعية يوفر الوقت والجهد

وكشف أنّ استخدام المزارعين للميكنة الزراعية خلال موسم حصاد محصول الأرز الشعير، وفر عليهم الوقت والجهد، واختصر مدة الحصاد من شهرين لشهر، لافتًا إلى أنّ الميكنة الزراعية تحصد الفدان الواحد خلال ساعة ونصف، أما قديمًا كان حصاد الفدان بالطرق المبدئية يستغرق يومين.