سعر اليورو اليوم السبت 23-9- 2023 في البنوك.. 32.65 جنيه متوسط الشراء

سجل سعر اليورو اليوم السبت23-9- 2023، ثباتًا في مقابلة الجنيه في مختلف البنوك، إذ سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري متوسط سعر عند 32.65 جنيه للشراء، وسجل 32.90 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات للبنوك الحكومية وفق شاشات البنوك والمواقع الرسمية لها.

«الوطن» تستعرض سعر اليورو اليوم السبت 23-9-2023 أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها الرسمية على شبكة المعلومات الدولية.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 32.65 جنيه للشراء، وسجل 32.93 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك Cib

سجل سعر اليورو اليوم السبت 23-9-2023 نحو 32.76 جنيه للشراء، وسجل 33.01 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر أمام الجنيه المصري عند 32.65 جنيه للشراء، وسجل 32.90 جنيه للبيع، وفقاً لآخر التحديثات المعلنة من بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم 32.80 جنيه للشراء، وسجل 32.95 جنيه للبيع في البنك المركزي.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر اليورو اليوم 32.76 جنيه للشراء، وسجل 33.01 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية

سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما سجل سعر اليورو اليوم 32.81 جنيه للشراء، وسجل 33.01 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.