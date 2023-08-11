تعرف على سعر الیورو الیوم الجمعة 11-8-2023 في البنوك

كشفت المواقع الرسمية للبنوك المصرية، عن استقرار سعر صرف اليورو اليوم الجمعة 11-8-2023، وفقا لآخر تحديث للبنوك قبل العطلة الأسبوعية، إذ سجل داخل البنك الأهلي المصري 33.72 جنيه للشراء، و34.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

ويسجل سعر اليورو في بنك مصر 33.72 جنيه بالنسبة للشراء، والبيع 34.13 جنيه.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

يبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 34.00 جنيه للشراء، و34.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

استقر سعر اليورو في بنك الإسكندرية ليسجل 33.83 جنيه للشراء، أما سعر البيع 34.24 جنيه.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ 33.89 جنيه للشراء، والبيع 34.00 جنيه.