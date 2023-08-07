سعر الیورو الیوم الإثنین 7-8-2023 في البنوك

كشفت المواقع الرسمية للبنوك المصرية، عن استقرار سعر صرف اليورو اليوم الإثنين 7-8-2023، وفقا لآخر التحديثات الخاصة بالبنوك بعد عودة العمل بالبنوك في اليوم الثاني على التوالي، ليسجل داخل البنك الأهلي المصري 33.80 جنيه للشراء، و33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ويبلغ سعر اليورو اليوم الإثنين 7-8-2023، نحو 33.80 جنيه للشراء، و33.85 جنيه للبيع، وذلك في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

ويسجل سعر اليورو في بنك مصر 33.80 جنيه بالنسبة للشراء، والبيع 33.98 جنيه.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

يبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 33.95 جنيه للشراء، و34.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

استقر سعر اليورو في بنك الإسكندرية ليسجل 33.91 جنيه للشراء، أما سعر البيع 34.11 جنيه.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ 33.96 جنيه للشراء، والبيع 34.09 جنيه.