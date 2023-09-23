تفاصيل انطلاق ملتقى «مراسم السلوم الأول» بمشاركة 12 فنانا

كشف الدكتور عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، تفاصيل انطلاق فعاليات ملتقى مراسم السلوم للرسم والتصوير بمحافظة مطروح بتنظيم من الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث تم اختيار بيئة السلوم والمناطق المحيطة بها لإقامة الملتقى هذا العام للمرة الأولى، بهدف تفعيل أماكن جديدة للمراسم ومعايشة أهالي هذه البيئة والتعبير عن أفكارهم بطريقة متميزة من خلال الأعمال الفنية.

قلعة شالي وبحيرات الملح

وأضاف «بسيوني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أن الفنانين المشاركين نظموا جولة خلال اليومين الماضيين بزيارة منطقة حمام كليوباترا بمطروح وواحة سيوة وأهم معالمها ومن قلعة شالي وبحيرات الملح وجزيرة فطناس.

معرض فن تشكيلي

وتابع رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن فعاليات الملتقى ستستمر حتى 28 سبتمبر 2023 الحالي على أن يتم إقامة معرض فن تشكيلي بالقاهرة يضم أعمال الفنانين المشاركين في الملتقى، موضحًا: «في هذا العام افتتحنا أماكن جديدة للفنانين لأول مرة في السلوم والفرافرة، وأطلقنا برنامج مصر الغربية بعيون فنية».

وواصل: «لدينا 12 فنانا نختارهم من مختلف الأجيال حتى يحدث تناغم بين الفن والفنانين، حيث يلتقي الفنانون في البيئة الفنية التي تمنحهم الإلهام للاطلاع على المناطق الجديدة بمنظور فني، وبعد نهاية الملتقى سننظم لهم معرضا كبيرا في القاهرة يضم اللوحات من نتاج الملتقى».