الحضور مجانا.. «الأرصاد» تعلن عقد دورات تثقيفية عن الطقس والتغيرات المناخية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، توافر ورش تثقيفية للجمهور الراغب في معرفة أسباب التغيرات المناخية التي يعانيها العالم، ومفاهيم الطقس المتغيرة، ويقدمها مجموعة من المحاضرين المتخصصين في هذا المجال.

ونستعرض في التقرير التالي تفاصيل ورش الأرصاد الجوية المجانية، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، على هذا النحو:

ورش الأرصاد الجوية

بحسب المعلن من الأرصاد الجوية فإن تفاصيل الورش كالتالي:

- الورش تأتي في إطار الموسم الثقافي وتعقد يوم الثلاثاء القادم 26 سبتمبر.

- المحاضرة الأولى: التغيرات المناخية وتأثيرها علي البيئة يقدمها محمود عبدالفتاح عنبر من كلية الآداب بجامعة القاهرة.

- المحاضرة الثانية: بعنوان الهطول وتقدمها أماني حمدي محمد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

- المحاضرة الثالثة: بعوان الآثار الاجتماعية والاقتصادية لـ التغيرات المناخية كعامل محدد للصحة ويقدمها محمد منصور أحمد من الهيئة العامة للأرصادالجوية.

- يتحدث المحاضرين حول مختلف القضايا المتعلقة بالمناخ والتي تؤثر في الحياة اليومية.

- علي الراغبين في المشاركة بالموسم الثقافي التسجيل من هنا.