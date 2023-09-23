مصرع عامل بمغسلة سيارات صعقا بالكهرباء في الحوامدية بالجيزة

لقي عامل مصرعه صعقا بالكهرباء في الحوامدية بالجيزة، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من مستشفى الحوامدية، بوصول عامل بمغسلة سيارات، 24 عاما، مصاب بصعق كهربائي، وتوفي عقب وصوله.

على الفور انتقل المقدم عبد الباقي أمين رئيس مباحث الحوامدية، وتبين أنه أثناء قيامه بغسل «توك توك» حدث ماس كهربائي بماتور المياه، ما أدى إلى إصابته ووفاته عقب وصوله مستشفى الحوامدية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.