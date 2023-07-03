المستشار خالد محجوب لـ«الشاهد»: كنت المستهدف الأول من حادثة اغتيال 24 يونيو

قال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إنه تم منعي من الذهاب للمحكمة في الفترة من 23 يونيو حتى 30 يونيو، ولكنه أصر بصورة كبيرة على حضور جلسة داخل ساحة المحكمة، وسط تأمين قوي من وزارة الداخلية.

خروجه من المحكمة

وأكد المستشار خالد محجوب، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه لم يخرج من المحكمة يوم 23 يونيو، ولم يعرف أحد بموعد خروجه إلى القاهرة بعد ذلك.

وتابع: «مدير أمن الإسماعيلية قال لي إن هناك مظاهرات من الممكن أن تمثل خطورة عليك، وعند خروجي من المحكمة يجب أن تبلغ الشهيد هشام بركات بالمغادرة، وبالفعل أخبرت أبلغت هشام بركات أنني مستمر في المحكمة إلى حين انتهاء جلساته المقررة تلك الفترة».

واستطرد: «يوم 24 يونيو كان عندي قضية لهارب حقيقي من وادي النطرون، وكان هذا الهارب طاعناً للقضية، ولكن حدث اغتيال في صباح يوم الجلسة، وتوفي 2 عساكر من الشرطة ولكن السجين ظل على قيد الحياة».

محاولة اغتياله

وأشار إلى، أنه في صباح هذا اليوم الدكتور محمود بكري أخبره أن هذا الاغتيال كان يستهدفه وجها لوجه، لذا طلب منه توخي الحذر في أثناء بقائه في المحكمة.

وذكر أنه عندما تأكد أن حادثة الاغتيال كانت له الحرص كله على نقل القضية من الإسماعيلية وتوصيلها إلى المحكمة الابتدائية بالقاهرة، وبالفعل خرجت القضية مع شخص آخر داخل سيارته الخاصة مع مجموعة من حرس وزارة الداخلية، معبراً: «أنا سافرت القاهرة بسيارات العائلات بأمان».