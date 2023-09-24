حظك اليوم برج الحمل الأحد 24-9-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

يحتفل مواليد برج الحمل سنويًا، خلال الفترة من 21 مارس وحتى 19 أبريل، بمرور الشمس في البرج الذي يعد واحدًا من الأبراج الإثنى عشر من دائرة البروج أي قوس من دایرة مسار الشمس.

ويصف خبراء الفلك مولود برج الحمل بأنه من الأشخاص التي تميل للدفاع عن الحقوق والحريات كما أنهم يواصلون الدفاع عما يؤمنون به.

ويتمتع هذا البرج بأنه من أصحاب الشخصيات القيادية بالفطرة، فهم يمتلكون هذه الصفة بشكل طبيعيّ، وهو ما يجعلهم ينجزون مهامّهم بنجاح تامّ، كما أنهم يصنعون الفرص لأنفسهم ولغيرهم ولا يجلسون فقط لانتظار الفرص كي تطرق أبوابهم.

بحسب الموقع المختص بخبراء علم الفلك، يتيح «الوطن» للقراء من أصحاب برج الحمل إمكانية معرفة ما تخبرهم التوقعات وحظك اليوم على المستويين المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

وفق الخبراء ينصح الفلك مواليد برج الحمل، بأن هذه الأيام سوف تعود المشاعر متدفقة بينك وبين شريك حياتك، فهذا يسعده كثيرا، ويشعر بالاهتمام منك، ستتغير الحياة للأفضل.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

ومهنيا يقول الفلك لمواليد برج الحمل، إن حظك اليوم يخبرك أنه سوف تتمكن من اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة، فالأوقات الصعبة تأتي لتجعلك تدرك قيمة السعادة.

حظك اليوم برج الحمل ماليا

وعلى الصعيد المالي يجب أن يعلم أصحاب برج الحمل أن اليوم ثقتك بنفسك بالشؤون المالية وتصميمك يؤتي ثماره، وتشعر بالتفاؤل بشأن مستقبلك المالي، وقد بدأ عملك الجاد يؤتي ثماره.

كما يجب أن تظل منضبطًا في إنفاقك لأن القرارات المالية المتهورة أو المتسرعة قد تعوق تقدمك، وابق مركزًا على الربح والمكسب المادي، وتذكر أن الصبر والمثابرة سيقودانك إلى الازدهار، وفق خبراء الفلك.