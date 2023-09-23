ضبط متهمين بالاتجار في الأدوية مجهولة المصدر بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب مخزن تابع لشركة للتجارة والشحن بدون ترخيص «يحمل جنسية إحدى الدول»، وعامل بالمخزن، لإدارتهما المخزن بدون ترخيص، وحيازة كميات كبيرة من العقاقير الطبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، بقصد تصديرها خارج البلاد بطريقة غير مشروعة، وتهربهما من سداد الرسوم المقررة.

عثر بداخل المخزن على 11 ألف عبوة أدوية مجهولة المصدر، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.