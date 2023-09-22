«الداخلية»: القبض على مسجل خطر متهم بتزوير أوراق للنصب على البنوك

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام (أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة)، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية، بقصد استخدامها في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال البنوك وشركات التمويل الاستهلاكي من خلال قيامه باتباع طرق احتيالية ممنهجة من خلال تزوير كارنيهات وشهادات مفردات مرتب منسوبة للعديد من الجهات الحكومية والخاصة ومخاطبة شركات التمويل على موقعها الإلكتروني برفع المستندات المزورة حتى يتمكن من إدخال الغش والتدليس عليها كونه ذو ملاءة مالية طالباً الحصول على قروض شخصية أو بطاقات ائتمان شرائية أو شراء منتجات تجارية بقصد الاستيلاء على أموال تلك الشركات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر سكنه، وعثر بحوزته على الأجهزة المستخدمة في عمليات التزوير (جهاز حاسب آلي «لاب توب» بمشتملاته – طابعة – هاتف محمول).

بفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.