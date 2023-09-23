مصرع عاطل صعقا أثناء سرقة كابل تيار كهربائي في أطفيح بالجيزة

لقي عاطل مصرعه صعقا بالكهرباء في أطفيح بالجيزة، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من مستشفى أطفيح، بوصول عاطل، 22 عاما، توفي إثر صعق كهربائي.

على الفور، انتقل المقدم عبد الحليم الجيار رئيس مباحث أطفيح، إلى مكان الواقعة، وتبين أنه أثناء قيام المتوفى بالشروع في سرقة كابل تيار كهربائي جهد متوسط، بقطعه بمقص، صعقته الكهرباء، ما أدى إلى سقوطه من أعلى العمود أرضا، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أطفيح، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.