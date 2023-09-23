«حماة الوطن» بمطروح ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات

عقد حزب حماة الوطن، أمانة محافظة مطروح، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لقيادات وكوادر الحزب لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة، بحضور وفد حزبي برئاسة الدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم الحزب، واللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن، والنائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، ومشاركة سعيد المغواري أمين التنظيم، والأمناء المساعدين وأمناء المراكز الثمانية وأمناء الأمانات النوعية.

وبدأ المؤتمر في قاعة مؤتمرات مكتبة مصر العامة، بالسلام الجمهوري، أعقبه فيلم عن بعض إنجازات الرئيس السيسي في كافة المجالات والتي تعلن بداية الجمهورية الجديدة، وتسليط الضوء على دعم القوات المسلحة المصرية للأشقاء في ليبيا والمغرب.

حزب حماة الوطن يدعم الرئيس في الانتخابات

وأكد أمين حزب حماة الوطن بمطروح، في بيان، كم التحديات التي تواجه الدولة المصرية والرئيس السيسي، وكيف تغلبت عليها بحكمة وقدرة القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، وكيف تحملوا المسؤولية رغم صعوبتها لننتقل نحو غدٍ أفضل للجميع وفي جميع الاتجاهات وعلى كل المستويات، مشيداً بدور مصر الريادي التاريخي لدعم الأشقاء الليبيين والمغاربة في أزمتهم الأخيرة، كما أعلن وقوف أمانة محافظة مطروح كاملة بجميع كوادرها وإمكانياتها خلف القيادة السياسية، قلبا وقالبا، بما تملكه من وقت وجهد لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وأشاد اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن، بجهود أمانة مطروح، على ما تبذله من جهد ملحوظ ومشكور والتطور الكبير الذي حدث في الفترة الأخيرة، مشيدا بجهد كوادر الحزب، وجميع أمناء المراكز والأمانات والوحدات الحزبية، معربا عن تفاؤله بما رآه من اهتمام وتنظيم وإعداد لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، معلنا دعم محافظة مطروح للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024 في المؤتمر الحاشد بالمحافظة.

أمانات المحافظات تستعد للعرس الانتخابي

وفي كلمته، شرح الدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم الحزب، الأسباب التي تؤكد ضرورة تجديد الثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي استطاع خلال السنوات الماضية تحقيق إنجازات عديدة يلمسها المواطنون، مذكرا الحضور بما قبل 2013 وما مر به المواطنين بشكل شخصي وعلى المستوى الجماعي، وعربا عن استعداده للتضحية بكل لحظة من وقته وكل جهد للحفاظ على استقرار البلد واستكمال مسيرة التنمية وأمل الريادة.

كما كد التفاف جميع أعضاء وكوادر وقيادات الحزب المنتشرة في كل ربوع الجمهورية في دعم القيادة السياسية لتحقيق ذلك، وجاهزية كافة أمانات الحزب بالمحافظات على مستوى الجمهورية، استعداداً للاستحقاق الرئاسي المقبل، مشيرا إلى أن المؤتمرات التي عقدها خلال زياراته تهدف لتقديم رسائل توعوية للمواطنين بشأن الاستحقاق الانتخابي، وكذلك توضيح التحديات والمعوقات التي تواجه الدولة المصرية.