حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية الفئات التي يحق لها التصويت في الانتخابات ومنها الانتخابات الرئاسية، كما نصت مواده على الفئات ممنوعة، والتي لن تتمكن من التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024.

فئات ممنوعة من التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024

حسب القانون هناك فئات ممنوعة من التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، ولا يحق لها المشاركة في الاقتراع، ومن بينها ضباط وأفراد القوات المسلحة، وضباط وأفراد هيئة الشرطة، طوال مدة خدمتهم.

المصاب باضطراب نفسي ممنوع من التصويت في الانتخابات

تضم الفئات الممنوعة من التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، المحجور عليهم وذلك خلال مُدة الحجر، والمصاب باضطراب نفسي أو عقلي، خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية، طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادرة بالقانون 71 لسنة 2009.

ونص قانون مباشرة الحقوق السياسية عل أن هناك فئات ممنوعة من التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، بينهم من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005، ومن صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.