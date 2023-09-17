مجلس الشباب المصري يزور مستشفى «بهية» لتعزيز مفاهيم الصحة النفسية

نظم مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي برئاسة الدكتور «محمد ممدوح» رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، زيارة بالأمس إلى مستشفى «بهية» لعلاج سرطان الثدي في إطار تعزيز مفاهيم الصحة النفسية للعاملين بالمؤسسات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة «شيماء زعتر» مدير البرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم الصحة النفسية، والشيخ «إسلام ضيف الله» مشرف قسم الفتاوى النصية بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتورة «چيلان أحمد» المدير التنفيذي لمؤسسة بهية، والدكتور «كيرلس نبيل» ممثلاً عن مجلس الشباب المصري، ولفيف من الشخصيات العامة.

أهمية الدعم النفسي

وأثناء الزيارة ألقت الدكتورة شيماء زعتر، مدير البرنامج الوطني لتعزيز الصحة النفسية ندوة توعية بعنوان «أهمية الدعم النفسي وكيفية بناء مناعة نفسية»؛ وذلك مع محاربات بهية لسرطان الثدي، إذ أشادت الدكتورة شيماء زعتر بضرورة إظهار الدعم النفسي والاهتمام لمن يمرون بظروف صعبة واستثنائية، ومساعدتهم بالتكيف السليم مع الضغوط النفسية والاجتماعية والحياتية، وتوفير جميع المستلزمات ووسائل الرعاية التي تصب في مصلحة استعادة آدائهم الإجتماعي.

وأوضحت أن العزلة والاكتئاب هي العدو الأول لمريض السرطان، فهي تجعله مستسلمًا للمرض غير عابئ بالحرص على العلاج وتنعدم لديه رغبة الاستشفاء، مؤكدة تواصل الحوار بإيجابية وأمل معه مع محاولة الاجتماع به وعدم تركه وحيدًا.

أضرار الإجهاد النفسي

وتابعت أن الإجهاد النفسي يُشكل عائقاً أمام عملية التعافي من المرض، لافتة إلى ضرورة البحث عن سبل ممكنة للحد من ضغوط الحياة اليومية، بالإضافة إلى استهلاك السرطان وعلاجه الكثير من الوقت في بعض الأحيان، ويمكن أن يخصص المريض بعض الوقت لممارسة نشاطاته وهواياته المفضلة والتواصل مع من يحب، فذلك يفيد في تحسين الحالة النفسية وتقدمه في تلقي العلاج.