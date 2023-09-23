الوادي الجديد تختار أفضل 18 عملا ضمن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

أعلنت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، الانتهاء من أعمال لجنة تقييم وفرز المشروعات المقدمة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة في دورتها الثانية.

اختيار أفضل 18 مشروعا

وقالت «مجدي»، في بيان صحفي، إنه جرى اختيار أفضل 18 مشروعًا في الست فئات التي تتضمنها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بواقع 3 مشروعات بكل فئة؛ للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأعضاء اللجنة التنفيذية بالمحافظة.

تقييم مشروعات المبادرة الذكية الخضراء في الوادي الجديد

وأوضحت نائب محافظ الوادي الجديد، أن إجمالي المشروعات المتقدمة بلغ 209 مشروعات، تم تقييمهم وفقًا للشروط والمعايير التي حددتها اللجنة العليا للمبادرة، متمنيةً التوفيق والصدارة للمشروعات المشاركة وتمثيل المحافظة بقمة المناخ Cop28 المقرر عقدها بدولة الإمارات، بالإضافة إلى توفير التمويل والاستثمارات للمشروعات الواعدة والمبتكرة.